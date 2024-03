Une formation pour répondre aux besoins d’Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) créée sur le Grand Chalon : une première en France

... dans l'optique de renforcer l’attractivité du métier alors que le territoire, comme le reste du pays, est confronté au défi de leur recrutement. Ce mercredi 6 mars 2024, une rencontre entre les partenaires et le groupe d’AESH en formation a permis de souligner la pertinence du dispositif.



Des besoins importants en Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap

Si leur nombre a augmenté de 42% depuis 2017 en France, les 136 000 Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) en activité dans les établissements scolaires français, de la maternelle au lycée, ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins. Emplois à temps partiel imposé sur le temps scolaire, contrat peu rémunérateur, le métier d’AESH souffre d’un manque de reconnaissance et d’attractivité. Le défi de leur recrutement par les collectivités pour assurer l’inclusion des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires est majeur.

Un constat valable pour le Grand Chalon : en effet, près de 400 enfants scolarisés sur notre territoire ont besoin d’un accompagnement, pour seulement 195 AESH aujourd’hui.

Une formation spécifique pour pallier le manque d’attractivité du métier

Afin de répondre aux problématiques d'attractivité d’emploi d’AESH, les services de la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) de Bourgogne-Franche-Comté ont fait appel à l’organisme de formation locale, FormApi Chalon pour expérimenter l'ouverture d'une formation certifiante au métier de l’animation (Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – mention Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne) spécifiquement adaptée aux AESH pour permettre leur intervention dans d’autres structures d’accueil que les établissements scolaires, au-delà de leur temps scolaire habituel et auprès d’un public plus large.

L’objectif est double :

Renforcer l’attractivité du métier d’AESH par la revalorisation de leur rémunération (à hauteur du SMIC) grâce au complément d’emploi rendu possible par des interventions en dehors du temps scolaire (périscolaires, méridiens, extrascolaires) et par la reconnaissance de leurs compétences grâce à l’obtention d’une formation certifiante reconnue dans le secteur de l’animation.

Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap sur l’ensemble des temps d’intervention de ces professionnels.

D’une durée de 11 mois de septembre à juillet et en alternance, la formation s'adresse aux Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap dotés d’un an d’expérience. Comptant 280 heures de théorie (répartis sur 36 mercredis), ainsi qu’une semaine en juillet et 40 heures à distance, la formation se compose d’une mise en situation professionnelle de 140 heures (4 semaines à raison d’une semaine pendant les vacances scolaires) au sein d’une structure d’accueil sur un temps périscolaire, méridien et extrascolaire.



La formation met en œuvre des animations visant différents publics : enfants, familles et personnes en situation de handicap. Elle comprend 4 thématiques : participer au projet et à la vie de la structure, animer les temps de vie quotidienne du groupe, concevoir des activités en direction du groupe, animer des activités. Elle permet de travailler dans les accueils collectifs de mineurs (accueils périscolaires et de loisirs, séjours de vacances) mais également dans toute structure organisant des loisirs et activités d’animation socioculturelles (centres sociaux, maisons des jeunes) et auprès d’autres publics tels que les personnes âgées, en insertion ou situation de handicap.



Une mobilisation locale indispensable à une expérimentation fructueuse

Le coût de la formation de 37 820 € pour FormApi est pris en charge pour 34 820 € par le Grand Chalon dans le cadre du Contrat de Ville et 3 000 € par l’Éducation Nationale. La mobilisation du service de la Vie scolaire de la Ville de Chalon-sur-Saône permet d’assurer la partie “mise en situation” dans les établissements d’accueil identifiés.

Depuis septembre 2023, 10 AESH suivent la formation. Affectés dans les collèges Robert Doisneau, Camille Chevalier, Jacques Prévert, Jean Vilar mais aussi Vivant Denon à Saint-Marcel et Louis Pasteur à Saint-Rémy, les stagiaires ont été accueillies et répartis dans trois accueils de loisirs de la ville de Chalon-sur-Saône lors des vacances d'automne. Contrairement à leur quotidien où elles n'encadrent qu’un seul enfant, tous sont placés en situation d'animation d’un groupe d'enfants (8 enfants pour les AESH positionnées en maternelle, 12 enfants en élémentaire). Au programme : découverte du travail en équipe et des différents rôles d'un animateur avec l’élaboration d’un planning d'activités en lien avec le projet d'animation de la structure, et mise en pratique des activités manuelles, d'expression, sportives.



Pour Sébastien MARTIN : “Cette formation est le fruit du bon sens. Par la mobilisation d’acteurs locaux et grâce à notre agilité, nous nous donnons les moyens d'atteindre l'un de nos objectifs : l’inclusion des enfants et jeunes en situation de handicap dans nos structures d’accueil scolaires, périscolaires et extrascolaires. Parce que leurs accompagnants sont des acteurs essentiels à leur pleine réussite, renforcer l’attractivité de leur métier et améliorer leurs conditions de travail est prioritaire. Les premiers résultats de cette formation confirment sa pertinence. Nous souhaitons le faire connaître largement pour que d’autres territoires intéressés puissent s’en saisir et répondre aux besoins d’AESH en France”.

Pour JFL : “Maître mot, l’inclusion des personnes en situation de handicap est une priorité. Priorité aussi doit être notre mobilisation à combattre la précarité d’emploi, notamment dans le monde de l’accompagnement scolaire et l’animation de jeunes publics et ainsi contribuer à réduire le déficit d’animateurs « péri scolaires et extrascolaires », un des leitmotivs de FORMAPI étant l’employabilité. Cette formation vise ces 3 objectifs, elle est unique en France et démontre aussi qu’il existe des synergies gagnantes éducation nationale, collectivités et organismes de formation.