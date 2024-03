Le Chalon Basket Club rassemble plus de 40 jeunes passionnés durant les vacances scolaires

Les stages organisés par le Chalon Basket Club pendant les vacances scolaires ont connu un véritable succès, réunissant plus de 40 jeunes basketteurs. Ces stages ont proposé des entraînements intensifs le matin, permettant aux participants de se perfectionner, ainsi que des tournois l'après-midi où ils ont pu s'affronter.

Les jeunes basketteurs ont eu l'opportunité de bénéficier d'un encadrement et de conseils avisés de la part de coachs expérimentés. Les ateliers matinaux ont été conçus pour développer les compétences techniques et tactiques des joueurs, en mettant l'accent sur des aspects spécifiques tels que le dribble, le tir, la défense et le jeu rapide.

Mais ce stage ne s'est pas limité uniquement au basket. Des activités extra-basket ont également été au programme, permettant ainsi aux jeunes de découvrir de nouvelles disciplines et de s'amuser en dehors des terrains. Les plus jeunes ont eu la chance de visiter la caserne des pompiers, découvrir le quotidien de ces héros . Quant aux autres, ils ont pu s'initier à la boxe, une discipline complémentaire qui leur a permis de développer leur agilité, leur coordination et leur confiance en soi.

Les jeunes basketteurs ont pu créer des liens forts entre eux, partager leur passion commune pour le basket et se motiver mutuellement. Les moments de compétition lors des tournois ont été intenses et ont permis à chacun de mettre en pratique les enseignements reçus durant les ateliers.

Le succès de ces deux semaines de stage ne fait aucun doute, et l'organisation prévoit déjà de renouveler l'expérience pendant les vacances d'avril. Les inscriptions sont ouvertes, et l'équipe du CHALON BC attend avec impatience de retrouver les jeunes basketteurs pour une nouvelle aventure sportive et enrichissante.