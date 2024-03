A Reggio de Calabre (Italie), les basketteurs handis ont bien représenté l'Elan Chalon

Après quatre jours de déplacement en terre italienne, les basketteurs handis de l'Elan ont regagné leur base. Reggio de Calabre, ce n'est pas la porte à côté, c'est au bord du fameux détroit de Messine, face à la belle Sicile à influence grecque. Beau pays certes, mais un temps mitigé et surtout d'autres motivations que touristiques pour nos représentants qui disputaient là-bas, une manche qualificative de l'Eurocup 3 en vue d'une finale à Valladolid (Esp). Avec comme adversaires, aux côtés de l'équipe locale qui évolue en première division italienne, des Espagnols de Vigo (Iberconsa Amfiv), des Turcs de Vakiflaret d'une autre équipe française actuelle leader de N1B, assuré de retouver Chalon en élite lors de la prochaine saison, à savoir le Lille UC.

La formation chalonnaise n'a pu se qualifier pour la finale des 19 et 20 avril mais elle a pris la seconde place derrière Vigo qui a largement dominé les débats en remportant ses quatre matches.

Avant de rendre les armes face aux expérimentés joueurs ibériques, les protégés de Sandra s'étaient imposés le vendredi face à Reggio de Calabre au terme d'un match compliqué où ils soufflèrent le chaud et le froid, rapidement sanctionnés par les fautes, inefficaces en attaque et très fébriles. Ce n'est que dans le dernier quart temps que la pression retomba ce qui permit de l'emporter, difficilement mais logiquement. (60/48)

Pas simple non plus la confrontation avec l'équipe locale de Reggio de Calabre dans les rangs de laquelle figurait celui qui sera le meilleur marqueur du tournoi. Mais les consigne ont parfaitement été respectées, notamment pour museler ce jeune joueur. Et quend la défense tient bon, on connaît la suite. Si bien que mis à part dans le premier quart temps où il y eu plusieurs égalités, Chalon fit la course en tête pour s'imposer 68/51.

On savait que les Espagnols qui avaient dominé Reggio (67/53) et laminés les Turcs (108/46) seraient nos concurrents directs pour le titre, ce avant de jouer le dernier match contre Vakiflar, qui sera d'ailleurs une simple formalité (90/58). Là, la barre était très haute, voire la tâche insurmontable. Et d'entrée nous fûmes fixés l'écart étant rapidement fait. Nos représentants ne baissèrent pas les bras pour autant et réalisèrent même un bon dernier quart temps pour éviter une défaite trop large. (42/85)



Sandra Cléaux :

Au terme de la compétition, Sandra Cléaux la coache était lucide : « Notre résulat est satisfaisant, voire très satisfaisant. Avec l'effectif qui est le nôtre aujourd'hui, deuxième, c'est notre place. Vigo était plus fort que nous., il n'y a aps eu photo. Le fait que nous n'ayons pas eu l'abattement de point pour André Massuanga, nous a privé de forces défensives pour prétendre contrer cette équipe. De plus il faut rappeler que nous étions privés de Zouïr blessé et peut-être qu'avec James nous aurions été capables de jouer les yeux dans les yeux (Ndlr : L'Américain parti en vacances n'est pas revenu des Etats Unis à la trève). »

Sandra a souligné également l'aspect positif d'un déplcement comme celui que son groupe a vécu a-delà du côté purement sportif. « Lorsque tu partcipes à ce genre de compétition, hors de tes bases pendant plusieurs jours, les joueurs avaient besoin de se retrouver. Nous avions enchaîné deux défaites en championnat, ils étaient fatigués après une longue série depuis la reprise. Et là nous avons vu une bonne cohésion du groupe qui a retrouvé plus d'allant »

C'est de bonne augure pour la reprise du championnat, dès ce samedi avec un déplacement lointain, à Lannion, formation actuelle lanterne rouge mais souligne Snadra « que l'on ne devra pas prendre à la légère pour ménager nos chances de disputer le final foor qui est prévu à Chalon »

JM JACQUET



Abdel Boughagnia dans le 5 majeur

Lors de la cérémonie de remise des récompenses, Abdel Boughagnia a été retenu au sein du 5 majeur du tournoi, donc l'un des meilleurs joueurs. Félicitations à lui.

Remerciements

Si l'équipe basket fauteuil de l'Elan a participé, à cette manche qualificative de l'Eurocup, c'est grâce à de généreux donateurs. En particulier à :

Domaine Bachelet Ramonet à Chassagne Montrachet

Groupe Galilée, M. Michoux Epervans

l'OMS de Chalon.

Qu'ils en soient chaleureusement remerciés



Encore deux matches

Un seul match est encore à jouer à domicile pour les handis de l'Elan, à savoir Toulouse. Ce sera, notez-le, le samedi 4 mai à 16 h au Colisée contre Toulouse

Ce samedi direction la Bretagne et Lannion pour un match d'une importance capitale. Une victoire et la qualification pour le final foor serait pratiquement acquise.