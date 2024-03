Vendredi soir, une coréalisation Espace des Arts/Conservatoire du Grand Chalon à ne pas manquer : 'THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA'

Ce maelström indéfinissable inspiré d’influences multiples est composé de dix-huit musiciennes et musiciens aussi drôles que talentueux. Ils forment un collectif puissant, beau, sauvage et totalement foldingue. Avec deux batteries, un vibraphone, une bonne grosse dizaine de cuivres et une guitare électrique, ils inventent un son de folie marqué de percussions corporelles, d’improvisations collectives, et de « méthodes interdites », comme invoquer de vieilles recettes bibliques transposées en Mi bémol moqueur. Une fusion des genres bien organisée pour un spectacle ciselé, rythmé et des costumes à la hauteur de l’enjeu. La règle absolue de cette formation est de porter la musique à ses extrêmes limites entre jazz, groove, funk, rock, variété italienne et chansons actuelles... dans les symphonies luxuriantes où tout se mêle avec une grande liberté, beaucoup de dingueries et de générosité.

VEN 15 MAR. — 20H GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/the-very-big-experimental-toubifri-orchestra

Texte et visuel, Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Bruno Belleudy