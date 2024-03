Les Libraires indépendants de Bourgogne-Franche Comté à la fête le samedi 27 avril

Le samedi 27 avril 2024, la Fête de la Librairie par les libraires indépendants sera célébrée dans 600 librairies dans toute la France, au Luxembourg, ainsi qu’en Belgique et Suisse francophones dont 5 en Saône et Loire.

Pour cette 26e édition, La Fête de la Librairie honorera le grand poète Jacques Roubaud, du mouvement OuLiPo et l'artiste plasticien de renom Edi Dubien, en offrant aux visiteurs des librairies participantes un beau livre inédit où les œuvres des deux artistes dialoguent dans une poésie magique autour du monde animal. Un livre spécialement édité à plus de 25 000 exemplaires, en partenariat avec Gallimard et tous les partenaires de la Fête.

La Fête de la Librairie par les libraires indépendants défend depuis plus de 26 ans le travail des librairies. Artisans de la Culture, ils sont l’un des premiers remparts dans la défense de la diversité des idées, de création et de liberté d’expression.

L’ensemble des publications de l’association Verbes, qui organise la Fête de la Librairie, a toujours comme ligne éditoriale de transmettre à un large public un aspect de l’histoire ou de la culture du livre. Cette année, ce beau livre, pour tous les enfants de sept à soixante-dix-sept ans, célèbre plus que tout la poésie, ce tête-à-tête du poète avec la langue française, en rééditant 20 poèmes de Jacques Roubaud, tirés de ses recueils Les animaux de personne et Les animaux de tout le monde. Jacques Roubaud est l’un des plus grands poètes troubadours vivants français, faisant surgir sous chacun de ses mots une rose. Membre de l’OuLiPo, il a développé une œuvre abondante qui comprend des ouvrages de prose, de poésie, de récits autobiographiques et des essais.

Dans la tradition des livres d’artiste, le peintre Edi Dubien, collectionné par les plus grands musées, enlumine de 20 dessins inédits chacun des poèmes de Jacques Roubaud.

Retrouvez aussi dans le livre deux entretiens, l’un avec Jacques Roubaud réalisé par Florence Delay, et l’autre avec Edi Dubien mené par Laure Adler, ainsi qu’une sélection de titres emblématiques où les animaux ont une place prépondérante dans la littérature et la poésie.

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES PARTICIPANTES EN Bourgogne-Franche-Comté



CÔTE-D’OR

Dijon : Grangier

Dijon : Autrement dit

Semur-en-Auxois : L'Écritoire

DOUBS

Besançon : Les Sandales d'Empédocle

Pontarlier : Le Temps d'un livre

Audincourt : Les Papiers bavards

Valentigney : Le Coucou qui lit

JURA

Lons-le-Saulnier : La Boîte de Pandore ; Librairie Guivelle

Les Rousses : Vents de terre

NIÈVRE

Nevers : Le Cyprès

Château-Chinon : Le Goût des mots

La Charité-sur-Loire : La Plume et les mots

Clamecy : Le Millefeuille

HAUTE-SAÔNE

Vesoul : Chapitre 3

SAÔNE-ET-LOIRE

Macon : Cadran Lunaire

Louhans : Librairie Forum

Chalon-sur-Saône : La Mandragore

Chagny : RDV avec la nature / À livre ouvert

Cluny : Le Jardin secret

YONNE

Auxerre : Obliques

Sens : Calligrammes

Toucy : Jofac

Vézelay : L'Or de étoiles

Tonnerre : Maipiu

TERRITOIRE DE BELFORT

Belfort : Librairie du Chat borgne ; La Marmite à mots