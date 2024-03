Jeu, set et match pour Anne Roumanoff à Chalon

Beaucoup de brèches ont été ouvertes

Son spectacle « L’Expérience de la vie » veut bien dire ce qu’il veut dire. Les choses de la vie sont ainsi passées au crible, le large tour d’horizon ne laisse pas grand monde sur sa faim. Et en une heure quarante cinq les sujets sont tombés dru ! Les turpitudes subies, l’inflation, le jeûne, les relations de couple, les ruptures, le wokisme, les caisses automatiques, les contes revisités, comment se libérer du négatif, les personnages plus vrais que nature…autant de fondements sociétaux, voire de questions existentielles propres à faire rugir de plaisir un public jamais saturé de rires à gogo.

Forcément, l’artiste, valeur sûre plus en phase avec son temps en épousant un surcroît de contemporanéité dans ce show, a de la bouteille, et sait prendre le taureau par les cornes pour entraîner dans son sillage le plus grand nombre possible de spectateurs. « Plus on est de fous, plus on rit », n’est-il pas vrai ? Cependant ses saillies ne sont pas entachées de virulence ou de véhémence. Il suffit de partir en maraude en sa compagnie et de prendre pour argent comptant les flèches verbales décochées à pleine puissance. Ce qui semble plus ou moins bancal à première vue finit par soulever des objections le plus naturellement du monde.

Anne va invariablement au bout de ses raisonnements, s’échinant à les pousser dans leurs derniers retranchements. Il y a souvent un fond de vérité pour ce qui est bien davantage qu’une garniture. La conclusion de son seule-en-scène interviendra sous la forme de son « Radio Bistro », fortement teinté de politisation. Le président Macron, le Premier ministre Gabriel Attal, la problématique de l’agriculture, ont notamment détendu de plusieurs crans l’atmosphère. Après avoir fait gorge chaude, Anne Roumanoff recevait de la part de la communauté des rieurs un notable hommage : une ovation debout. Les jeux étaient faits.

Michel Poiriault