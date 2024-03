Les chalonnais Clémentine Barthélemy et Claude Berthod publient ‘A la recherche de mon intelligence’ pour apprendre à réussir !

Claude Berthod, professeur de mathématiques, est président de l'association IF Bourgogne qui promeut la Gestion Mentale d'Antoine de la Garanderie et Clémentine Barthélemy, sophrologue en libéral, est illustratrice de plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse. Ensemble, ils publient un ouvrage ludique et très pratique pour apprendre à apprendre

Clémentine, vous êtes, avec Claude Berthod, coscénaristes de la B.D. ‘A la recherche de mon intelligence’, à quelle occasion vous êtes-vous rencontrés ?

Notre rencontre remonte à une petite quinzaine d'années à l'occasion d'un stage d'initiation organisé par l'association IF Bourgogne. Nous avons ensuite énormément travaillé ensemble en diverses occasions : séminaires d'approfondissement, journées d'étude d'ouvrages fondateurs, réunions de supervision, co-animation de stages à destination d'apprenants, jeunes et adultes, conférences, et bien sûr, suivis de jeunes en difficulté scolaire. Nous avons tissé ensemble des liens d'amitié qui se nourrissent de la complémentarité de nos fonctionnements mentaux, ce qui est le propre de la méthode que nous promouvons.

Comment est né ce projet ?

Oserais-je dire qu'elle est une conséquence du Covid et de l'obligation où nous nous sommes trouvés d'annuler nos stages. J'ai personnellement profité de ce temps providentiel pour finaliser l'obtention du label d'animateur-formateur en Gestion Mentale. Et c'est en lisant une BD absolument géniale sur les émotions que je me suis dit que nous avions la matière pour faire aussi bien dans notre domaine. Claude a été facile à convaincre : ses très grandes connaissances et pratique faisant de lui le garant scientifique naturel du projet. A moi la part plus créative : les personnages, leur mise en situation concrète dans un scénario, la réalisation des dessins et la recherche d'un éditeur.

Beaucoup vont découvrir que l’on peut apprendre à apprendre…

C'est LE message de la pédagogie des gestes mentaux de l'apprentissage. A l'heure où il est demandé à l'école d'aider nos enfants à apprendre à apprendre, la réflexion que le philosophe-psychologue-pédagogue A. de la Garanderie a affinée tout au long de sa vie en offre le "comment faire". Oui, parce qu'il y a un "comment faire" pour être attentif, pour comprendre, mémoriser. Il est à la portée de tous, si on prend le soin de bien informer chacun sur son chemin pour y parvenir, en dialoguant avec cette part de nous qui cherche à mettre du sens dans ses actes de connaissance. Pour nous, il n'y a pas d'enfants plus doués que les autres mais seulement des enfants qui connaissent mieux leurs habitudes mentales et qui les mettent en œuvre consciemment.

Sacrée révolution, non?

Clémentine vous êtes également l’illustratrice de cet ouvrage, c’était une évidence que de proposer aux parents une B.D ?

Plutôt le fruit d'une réflexion. Concrètement, notre pédagogie s'appuie sur un dialogue entre l'apprenant et l'animateur. Hors, la BD permet précisément d'en créer les conditions puisqu'une BD peut toucher tous les lectorats. La famille offre un cadre idéal pour cela. Les parents ont un rôle décisif dans l'éveil de l'intelligence de leurs enfants. La grand-mère va lire avec ses petits-enfants, les sœurs et frères avec leurs parents.

"Toi, comment tu fais dans ta tête?": en résolvant les activités qui émaillent le récit sous forme de jeu, on se pose des questions les uns aux autres et on se compare aux héros de l'histoire.

Si à la fin de la lecture, les conflits autour des devoirs du soir s'estompent un peu parce que certains auront trouvé comment mieux s'y prendre, nous pourrons sentir que notre projet aura été atteint. Réussir, ça s'apprend !

