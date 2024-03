Dimanche : 'Le Grand symphonique / Schumann, le piano et l’orchestre'

Conservatoire du Grand Chalon, coréalisation Espace des Arts. Ce concert est placé sous la direction de Jean François VERDIER, enseignant en classe de direction d’orchestre au Conservatoire du Grand Chalon et d’Hervé BILLAUT, enseignant en piano aux Conservatoires du Grand Chalon et de Lyon.

DIMANCHE 17 MARS 2024 À 11H - ESPACE DES ARTS

Cette matinée symphonique est entièrement placée sous le signe du grand compositeur romantique Robert Schumann. En faisant le choix de mettre en miroir et en dialogue le Concerto pour piano et la 4e symphonie, ce concert nous plonge dans la période la plus intense de la vie créatrice de ce compositeur poète. Au centre, il y a toujours Clara, l’amoureuse, la future femme, la géniale pianiste. C’est elle qui créera ce concerto qu’elle accueille comme une vraie et intime déclaration d’amour. La 4e symphonie est en fait la 2e dans l’ordre de composition et elle correspond à cette année 1841 durant laquelle Schumann se consacrera essentiellement au piano et à l’orchestre.

Bien que ces deux œuvres répondent pleinement aux genres orchestraux en vigueur, elles incarnent chacune une vision très personnelle du concerto ou de la symphonie, loin des grandiloquences orchestrales d’un Berlioz ou des virtuosités extrêmes d’un Franz Liszt. Schumann nous redit, avec ces œuvres, qu’il est avant tout un « poète qui parle » plus qu’un acteur qui déclame.

Hervé BILLAUT piano soliste

Jean-François VERDIER direction

Programme

Robert SCHUMANN, Concerto pour piano et orchestre en la mineur op. 54

Robert SCHUMANN, Symphonie n°4 en ré mineur op . 120

