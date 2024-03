AVIS DE DECES - Madame Janine HASDENTEUFEL née ROUX

REMIGNY



Gérald et Jocelyne HASDENTEUFEL, Maud HASDENTEUFEL,

ses neveux ;

Jacotte et Jean-Marie, Denis et Bernadette, ses cousins ;

Micheline, Famille PRIN,

M. et Mme SEGAULT, ses amis ;

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Janine HASDENTEUFEL

née ROUX

survenu à l'aube de ses 85 ans.

Les obsèques auront lieu mercredi 20 mars 2024,

à 10 heures en l'église de Remigny.

Visites possibles à la chambre funéraire de Chagny le samedi 16 mars à partir de 9 heures.

La famille remercie le service de médecine de l'hôpital à Chagny pour leur gentillesse et leur dévouement.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.