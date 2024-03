Selon l'UNSA, «il faut continuer à renforcer la sécurité des collèges et lycées qui comportent encore des failles»

Communiqué du SNPDEN-UNSA

Nous manifestons tout notre soutien à la communauté scolaire du collège Herriot, et plus particulièrement à la principale qui a subi vendredi des menaces gravissimes d’un de ses élèves, armé d’un couteau, dans son bureau.

Grâce au sang-froid de chacun et aux procédures de sécurité, bien appliquées, un terrible drame a pu être évité.

L’enquête en cours permettra sans doute de comprendre comment ce jeune de 15 ans a pu commettre et projeter de tels actes.

Nos collèges et lycées doivent rester des lieux d’éducation et de liberté propices à l’épanouissement et l’apprentissage de nos élèves.

Même si aucun établissement scolaire ne pourra jamais être totalement protégé, il faut continuer à renforcer la sécurité des collèges et lycées qui comportent encore des failles, tout en s’interrogeant sur les moyens humains nécessaires, sans quoi rien n’est possible en Éducation.

Par ma présence à ses côtés samedi, alors que la cellule psychologique d’écoute et l’équipe mobile de sécurité avaient été activées par le Rectorat, j’ai pu manifester à notre collègue Principale le soutien de toute notre profession et aussi l’accompagner et l’aider pour que, après que les médias et les autorités hiérarchiques et politiques soient parties, elle ne prépare pas, seule avec ses équipes traumatisées, le retour de ses personnels et de ses élèves lundi matin.

Pour la section académique du SNPDEN-UNSA

Jérôme Naime

Secrétaire académique

