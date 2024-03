Vente de brioches au profit d'APF France Handicap

La traditionnelle vente de brioches au profit de APF France Handicap a eu lieu le vendredi 15 et le samedi 16 mars dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud. Plus de détails avec Info Chalon.

Changer le regard sur la différence, et surtout participer à l'intégration des personnes en situation de handicap en tant que citoyens, tel est l'enjeu de l'opération brioches de la délégation Saône-et-Loirienne de APF France Handicap.

Créée en 1933 et reconnue d'utilité publique, APF France Handicap est un mouvement de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille qui rassemble adhérents, bénévoles et salariés.

L'association milite au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à une égalité des droits et à l'exercice de leur citoyenneté.

À raison de 5 euros la brioche, cette vente solidaire s'est déroulée le vendredi 15 et le samedi 16 mars, de 10 heures à 17 heures, dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud.

Pour ce faire, 5 bénévoles tenaient ce stand. L'occasion pour les clients de l'enseigne de se renseigner sur APF France Handicap qui gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées qui bénéficient à 30 000 personnes handicapées et leur famille.

APF France Handicap, c'est également des lieux d'accueil qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture.

Menée, chaque année depuis 2015, à l'échelle locale dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud, cette action départementale permet également de rompre l'isolement des personnes en situation de handicap encore trop marginalisée dans notre société.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati