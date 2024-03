Une retraite bien méritée après 45 ans de service chez les sapeurs-pompiers

Vendredi soir, une petite réception a été organisée au centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône à l'occasion du départ à la retraite de Pascal Decarli qui cumule 45 années d'engagement en tant que sapeurs pompier. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 15 mars 2024, s'est déroulé dans les locaux du centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-sur-Saône, l'amical pot de départ en retraite du lieutenant Pascal Decarli.

Un sapeur-pompier qui aura marqué le CIS de Chalon-sur-Saône de son empreinte tout comme sa famille qui continue de le faire, en atteste la présence dans ses rangs de son fils Will et qui sait peut-être la relève d'ici quelques années…

Son premier engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire affecté au centre de Chalon-sur-Saône remonte à 23 mars 1978, après avoir intégré les cadets. Il deviendra ensuite pompier professionnel le 16 octobre 1983 avec une affectation au CSP de Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Il reviendra à Chalon-sur-Saône le 1er novembre 1985 par voie de mutation pour ne plus quitter la caserne de Chalon-sur-Saône jusqu'au 31 janvier 2024, soit 45 années d'engagement au service des autres. À la fin de sa carrière il y occupait la fonction de lieutenant.

Passionné de sport, il participe aux épreuves sportives et statutaires des sapeurs-pompiers comme les cross ou encore le parcours sportif. Pascal a toujours su associer son travail opérationnel, fonctionnel et son maintien de la condition physique. Doté de nombreuses qualités, travailleur, passionné par son métier durant toutes ces années, soucieux d'aller au bout des dossiers qui lui tenait à cœur, il n'hésitait pas à conseiller et aider les jeunes.

Possédant une connaissance hors norme de son secteur en raison de sa longue expérience, Pascal est également un passionné de photographie.

Les sapeurs-pompiers du CIS de Chalon-sur-Saône lui souhaitent le meilleur pour sa retraite.

(Photos gracieusement fournies par Nicolas Titre)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnatile 23 mars 1978