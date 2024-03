Bénévolat, cette carence qui fait cruellement défaut à toutes les associations sportives, culturelles, de loisirs…

Une réunion débat pour en parler !

Initiée par la Vie Associative, la Ville de Chalon et l’O.M.S (Thierry Thevenet Président de l'O.M.S, excusé) , se déroulait lundi 18 mars 2024 à 18 heures, petite salle Marcel Sembat, Place Mathias à Chalon-sur-Saône, une réunion débat sur le thème ‘La recherche de bénévoles’.

Un thème qui avait été évoqué lors du dernier Forum de la Vie Associative et Sportive par Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, qui avait réaffirmé son soutien aux associations, en souhaitant les accompagner davantage dans la recherche de bénévoles.

Cette réunion qui s’est déroulée devant une soixantaine de personnes était animée et dirigée par Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, assisté de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports et en présence d’Annick Maurand, du Service Manifestations/ Transport à la ville de Chalon, d’Elisabeth Corino, Directrice du Service Communication à la Ville de Chalon et de nombreux présidents et responsables d’associations culturelles, sportives et de loisirs.

Un nouveau projet à destination de l’ensemble des associations chalonnaises afin de répondre aux attentes et aux besoins de toutes et d’évoquer quelques pistes afin d’attirer de nouveaux bénévoles qui font cruellement défaut dans bon nombre d’activités : Echanger entre présidents d’associations, annonces de recherche, mutualisation, site internet, fascicule donné aux nouveaux arrivants, temps de recrutement lors du Forum de la Vie Associative et Sportive…

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B