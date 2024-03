19 mars 1962 : à Chalon-sur-Saône, une cérémonie pour se souvenir et s'unir

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie a donné lieu à une belle cérémonie, ce mardi 19 mars à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Le 19 mars marque le jour anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie en 1962. À l'occasion de cette Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie officielle a eu lieu au Monument aux Morts - Esplanade de la Légion d'Honneur, Quai Gambetta.

La cérémonie a eu lieu en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de la conseillère régionale, Francine Chopard, représentant la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et du vice-président du Conseil départemental, Jean-Vianney Guigue, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, et de l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône.

Elle a débuté avec l'accueil des autorités, la lecture de l'ordre du jour du général Charles Ailleret par Gérard Mollard, et la lecture du message national de la FNACA par Jean-François Drillien, co-président du Comité de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) à Chalon-sur-Saône.

La cérémonie s'est poursuivie par la lecture du message de Patricia Miralès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, par le sous-préfet, l'appel des morts pour la France par Robert Bergamo et Gérard Ponsot, et le dépôt de gerbes par les associations et les autorités.

Elle s'est terminée avec la sonnerie aux morts, une minute de silence, la Marseillaise et les honneurs aux autorités et salut aux porte-drapeaux.

(Photos gracieusement fournies par Robert Bergamo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati