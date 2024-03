Élections européennes : « La France d’abord ! », martèle Jean-Paul GARRAUD, invité du Rassemblement National de Saône-et-Loire à Châtenoy-le-Royal.

Communiqué de presse

Le Rassemblement National de Saône-et-Loire a reçu jeudi soir 14 mars, à Châtenoy-le-Royal, Monsieur Jean-Paul GARRAUD, député européen et Président du groupe Rassemblement National au Parlement Européen.



Après avoir remercié pour leur présence, l’invité et la centaine de personnes présentes, Aurélien DUTREMBLE rappelle que MACRON est un adversaire politique et que notre unique ennemi est l’abstention. « On n’a pas piscine, le 9 juin ! », plaisante-t-il mais très sérieusement il rappelle que voter est un devoir et qu’en cas d’empêchement, on donne procuration. La Fédération du RN 71 est à la disposition de chaque sympathisant, adhérent, pour les aider dans cette démarche. Puis il laisse la parole à Jean-Paul GARRAUD pour expliquer le programme de Jordan BARDELLA.



Le maître mot de la campagne du RN est lâché : SOUVERAINETÉ. Pas question de frexit déguisé dans ce programme mais uniquement un retour aux fondamentaux tels que prévus par Charles de Gaulle à la création de la Communauté européenne, comme l’appelait-on alors : Des États souverains coopérant. La souveraineté permettra à la France de sauver son modèle agricole en ne soumettant plus ses agriculteurs aux contrats de libre-échange injustes, de contrôler ses frontières, son immigration et de ne pas être condamnée à chaque clandestin refusé, à verser à l’Europe, une amende de 20000 €uros, de sortir du marché européen de l’électricité grâce à l’électricité nucléaire décarbonée produite par nos centrales en permettant ainsi aux entreprises, aux familles de retrouver des factures décentes, de sortir de cette écologie punitive culpabilisant les français sur leur façon de vivre, d’être, de manger et en contraignant les agriculteurs, les entreprises à des règles environnementales de plus en plus drastiques les empêchant de produire en pleine capacité ou en les accablant financièrement davantage. « La souveraineté ne se partage pas : elle est nationale ! La souveraineté permet de respecter l’identité de chaque État européen » explique l’élu européen. Ce scrutin n’est pas un clivage gauche-droite mais un clivage nationaux contre mondialiste : il doit nous interroger sur notre vision de la France de demain : Voulons-nous vraiment que l’Union européenne devienne un supra-état doté d’une constitution européenne supplantant de fait et en droit la constitution et les lois françaises ?



Pour finir, Jean-Paul GARRAUD rappelle que cette élection est un moyen efficace de dire STOP à la politique de MACRON méprisante « anti- française » à la solde de l’Union Européenne déconstructrice d’Ursula VON DER LEYEN. Le Rassemblement National s’engage dans son programme à toujours protéger et privilégier la France et les Français. LA FRANCE D’ABORD et VIVEMENT LE 9 JUIN !