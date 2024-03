La filière forêt-bois, toujours un secteur d’avenir qui forme et recrute en Bourgogne-Franche-Comté !

La filière forêt-bois est l’un des piliers économiques de la région Bourgogne-Franche-Comté : isolation, logement, énergie, ameublement, décoration, etc. De nombreux secteurs d’activité font partie de cette filière locale et responsable qui répond aux attentes écologiques, économiques et sociales d’aujourd’hui.

Alors, afin de conseiller et d’orienter les futurs professionnels du secteur, FIBOIS BFC lance la deuxième édition de la « La Semaine des Métiers sur les réseaux sociaux » durant deux périodes :

Du 29 janvier au 2 février 2024, période durant laquelle les élèves doivent choisir leur orientation et avant les portes ouvertes des établissements de formation ;

Du 8 au 12 avril, période du choix définitif dans les lycées.

Zoom sur cette filière en constante évolution, qui s’inscrit plus que jamais dans le développement durable pour répondre aux enjeux de demain.

Des infos pour tous, partout, tout le temps

Pour permettre l’accès le plus facile possible aux différentes informations proposées, FIBOIS BFC communiquera de manière importante sur ses différents réseaux sociaux (TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube & Facebook), et sur la plateforme digitale ludique et didactique créée spécialement pour l’évènement : https://metiers-foret-bois-bfc.fr/

Des origamis « la filière forêt-bois se plie en quatre pour vous » et un quiz sur les idées reçues apportent une touche ludique, pour s’informer en s’amusant ;

Biodiversité, variétés d'arbres, utilisation du bois, chauffage au bois, changement climatique, crises sanitaires, épidémie de scolytes... En 1 minchrono, les 16 vidéos du “Vrai de la Forêt” expliquent les enjeux forestiers actuels ! ;

Avec la série documentaire « Portraits », les différents profils qui composent la filière sont mis à l’honneur afin de mettre en lumière la diversité de personnes et d’horizons qui s’investissent chaque jour dans le secteur ;

L’outil « Trouve ton métier » est un questionnaire qui, en répondant à des questions, suggère un ensemble de métiers en fonction des critères et envies sélectionnés et renvoie vers les établissements de formation du secteur ;

Des professionnels et des étudiants sont interviewés afin qu’ils partagent leurs savoirs et leurs expériences ;

Des courtes vidéos intitulées « le saviez-vous ? » dévoilent les secrets de la filière ! ;

Enfin, « Trouve ton emploi » permet de rechercher son emploi, son stage, son alternance.