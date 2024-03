Portes Ouvertes spéciales alternance à l’Afpa le 23 mars

Parce que l’alternance est un tremplin efficace d’accès à l’emploi, l’Afpa ouvre ses portes pour faire découvrir de nombreux métiers et informer sur les offres de formation en alternance dans les secteurs qui recrutent.

Les personnes en quête de qualification, en projet de reconversion, auront l’opportunité de d’obtenir toutes les informations pratiques pour intégrer un contrat en alternance.

Les centres Afpa, également CFA depuis 2019, proposent des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Chaque année, à l’Afpa Bourgogne-Franche-Comté, environ 400 personnes se forment en alternance.

7 centres Afpa ouvrent leurs portes

Avec quatre entrées en formation par an et 36 métiers proposés en alternance dans 9 secteurs professionnels, les centres Afpa de la région propose des solutions pour tous, jeunes et moins jeunes.

La matinée portes ouvertes offre une occasion unique de :

- Se renseigner sur les avantages de l’alternance

- Comprendre la différence entre l’apprentissage et le contrat de professionnalisation

- Découvrir la richesse de l’offre et l’accompagnement proposé

- Découvrir les solutions qui s’offrent aux personnes qui ont besoin de construire un projet professionnel avant de s’engager en formation.

Inscriptions et programmes sur le site de l’événement