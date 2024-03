Vous avez bien profité du soleil en Saône et Loire ? Tant mieux ! ... place à une nette dégradation

Une amplitude thermique de 10 à 12°c pour les 15 jours à venir. Ce sont les prévisions météorologiques de Météo France qui annoncent une nette dégradation de la météo. Et la Saône et Loire ne va pas y échapper malgré nos envies d'évasion et de soleil. Averses et giboulées seront au programme sur de nombreuses régions et ce sera le grand retour de la neige à basse altitude sur nos montagnes, annonce même la Chaine Météo.

Profitez encore de ce vendredi parce qu'à partir de samedi.. on perd 10 degrés en moins de 24h ! Côté minimales, les températures descendront jusqu'à 4 °c pour le matin. Pas la peine de vous dire qu'il est inutile de ranger vos blousons et bonnets !