Marathon des vins de la côte chalonnaise : le doublé pour le collège de Buxy ce jeudi 21 mars !

Info Chalon vous en parlait plus tôt : ce sont 414 élèves qui ont pris le départ de la 6ème édition du marathon des vins de la côte Chalonnaise.

Un départ qui en annonce bien d’autres puisque ce vendredi ce seront les écoles de la côte chalonnaise qui vont arpenter le cœur des vignes givrotines avant de laisser place aux courses officielles ce samedi 23 mars à 9h.

Pour cette 3ème édition des marateam des collèges, ce sont donc 12 établissements qui ont participé à cette journée sportive au programme bien rempli.

Mais pour cette compétition, ce n’est pas individuellement mais bien par équipe que les collégiens ont participé : une course longue par triplette et un duathlon par équipe avec une épreuve combinée de rameurs et tir au panier de basket.

Une belle occasion pour les enseignants du Grand Chalon de fédérer leur classe !

Après une journée bien remplie, c’est donc un classement sous forme de points marqués qui a été effectué, dont voici le podium :

* Première place : Buxy , collège La Varandaine

* Seconde place : Givry , collège Le petit Pretan

* Troisième place : Saint-Gengoux-le-National, collège En Fleurette

C’est donc un doublé pour les buxynois qui l’avaient déjà emporté l’an dernier !

Prochain rendez-vous du marathon des vins de la côte chalonnaise : ce vendredi 22 mars avec les écoles de la côte chalonnaise.



Amandine Cerrone.