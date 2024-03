Et une 15e bougie ce samedi pour info-chalon.com

Pas de crise d'adolescence en vue ni de poussée d'acné mais une date anniversaire à fêter. Déjà 15 annnées d'actions quotidiennes au profit du territoire et de ses acteurs. Combien de publications en l'espace de quinze ans ? On a arrêté de compter depuis longtemps mais ce qu'on peut vous dire, c'est que quotidiennement, on essaye de répondre aux sollicitations, week-end et jours fériés inclus. Combien d'heures derrière tout ça ? On en sait rien non plus... et d'ailleurs on va surtout éviter de les comptabiliser.

A la question habituelle, mais comment ça marche info-chalon.com ? Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'info-chalon.com est l'un des trés rares médias à bénéficier d'aucunes aides à la presse, d'abattements fiscaux, de TVA réduite...ni même un centime d'euro de la ville de Chalon (toujours opportun de le rappeler) et autres atouts que nos amis de la "presse papier" bénéficient. Info-chalon.com, c'st aussi et avant tout, l'histoire d'amoureux de leur territoire et de ce qu'ils font. Sans cette passion territoriale, avouons que nous aurions déjà mis un terme à l'Aventure.

Pour ce 15e anniversaire, c'est l'occasion de saluer tous nos annonceurs qui nous font confiance, celles et ceux qui renouvellent chaque année leurs participations, et qui considèrent info-chalon.com comme un partenaire incontournable de leurs visibilités. Des partenaires sans lesquels, nous ne pourrions tout simplement exister.

Entre temps, info-chalon.com a essaimé, d'abord en Touraine, avec le lancement d'info-tours, qui vole depuis avec ses propres ailes. L'année dernière, c'est du côté de Beaune, qu'info-beaune.com a été lancé. Une présence liée aussi à une logique territoriale, tant les liens entre le Chalonnais et le Beaunois sont permanents, et qui connaît une jolie phase de croissance.

Pour cette 15e bougie, on souhaitait adresser des remerciements publics et renouvelés, à celles et ceux qui nous adressent leurs comptes-rendus d'événements, leurs photos, leurs coups de coeur ou coups de gueule... et bien sûr remercier toute l'équipe constituée de Jean-Philippe, Sonia, Karim, Jean-Claude, Christian, Amandine, Michel, Serge, Catherine, Nathalie, Gaby, Maria-Corinne, Florence... et sans oublier celles et ceux passés par nos rangs au cours de ces dernières années, Hervé, Patrick, Guillaume, Colette, Ludovic, Bruno... et bien d'autres.

Merci encore...

Laurent Guillaumé