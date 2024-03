AVIS DE DECES - Madame Lydia FABRIS née POTEAU

Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal.

Thierry, son époux ;

Matthieu et Linh, son fils et sa belle-fille ;

Sao et Mi, ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lydia FABRIS

née POTEAU

survenu le 20 mars 2024, à l’âge de 69 ans.

Selon ses volontés, la cérémonie s’est déroulée dans la stricte intimité familiale.

