Lans : encore un succès pour les composteurs du Grand Chalon

Et on peut dire que les lanniaux ont répondu présents puisque ce sont pas moins de 70 personnes qui s’étaient inscrites pour assister à la formation et retirer leur matériel.

Au sein de la salle polyvalente, c’est donc Steve Robert, du pôle environnement du grand Chalon qui a expliqué le fonctionnement et l’utilisation d’un compost.

Tous, ont ainsi pu ensuite repartir avec leur matériel.

Pour rappel, le Grand Chalon organise une campagne de compostage avec un kit proposé à 10€ et comprenant :

*Un composteur en bois ou en plastique d’un volume utile de 450 à 600 litres (en fonction des livraisons) à installer dans un jardin

*Un bio seau en plastique de 10 litres pour stocker proprement les déchets de cuisine avant de les déposer dans le composteur

*Un outil mélangeur-aérateur pour faciliter l’aération du compost

*Un mémo pédagogique pour bien composter

*30 minutes de formation par un maître-composteur du Grand Chalon

Plus d’informations directement auprès de votre mairie.



Amandine Cerrone.