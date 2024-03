A noter dans vos agendas : Mahdi Metlaïne et les élèves du Conservatoire investiront Le LOFT Club pour une soirée événement

DJ, producteur et enseignant musicien au Conservatoire du Grand Chalon, Mahdi Metlaïne répond aux questions d’info-chalon…

Mahdi, vous êtes enseignant-musicien au Conservatoire du Grand Chalon et vous organisez, avec vos élèves, un grand événement au Loft Club, comment est né ce projet ?

Ce projet est né de la nécessité d’ancrer la pratique des élèves dans le réel en leurs proposant des événements où ils pourront s’exprimer devant un public. Par ailleurs, le parcours des élèves est jalonné durant l’année entre des temps pédagogiques, des temps de recherches et des temps de jeu sur scène. Ce cycle est essentiel pour le développement de projets musicaux.

Je suis donc heureux aujourd’hui de leur proposer un pas de plus vers la professionnalisation en leur permettant de s’exprimer dans la plus importante boîte de nuit de Saône-et-Loire et de surcroît un lieu incontournable pour les Chalonnais : le LOFT Club.

Aussi, cet événement a pu voir le jour grâce au soutien de Richard Legoff (propriétaire de l’établissement) qui a vu dans ce projet l’opportunité de travailler avec différents acteurs du territoire de Chalon-sur-Saône et ainsi oser la nouveauté en soutenant la créativité de ces étudiants.

Ce projet concerne quels élèves en particulier ?

Cet événement concerne trois élèves qui auront différents styles à proposer. Ils ont prévu de jouer leurs Dj Set les uns à la suite des autres pour une soirée qui commencera à 23h et se terminera à 6h.

Il y aura donc Pouvoir Magique avec un projet qui a fait ses preuves et avec lequel il a parcouru la France entière. Pour le connaître, je vous invite à voir un de ses clips qu’il a lui-même réalisé en cliquant ici https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U7slH2TRyFg&list=RDEM1x2puwT9jyLipJX0aEVTNg&index=1

Aussi, le LOFT club accueillera Liam NRD qui est un enfant du pays. Il a écumé tous les battles de danse Hip-hop du pays Saônois en tant que DJ et il a récemment participé à l ‘émission « incroyable mariage gitan » diffusée sur TFX.

Enfin, il y aura Lucien qui est un mordu de musique électronique et grand fan d’Ibiza où il a pour habitude d’y aller. Ce sera l’occasion pour lui de nous envoyer quelques vibrations provenant de cette jolie île espagnole.

Qui peut venir à cette soirée ?

Vous l’avez compris, cette soirée est ouverte à tous, le prix pour rentrer est de 12 euros avec une boisson incluse. On est d’accord, une occasion comme celle-ci, il ne faut pas la rater !

SBR - visuels transmis par Mahdi Metlaïne pour publication