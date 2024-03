Mardi à l'Espace des Arts : 'LEHMANNS BROTHERS'

Ce concert exaltant et chaleureux est une vraie décharge de joie et d’énergie positive qui donne une folle envie de danser. Partant pour une grand’messe du groove ?

Nés il y a dix ans sur les bancs d’un lycée à Angoulême, les Lehmanns Brothers se sont retrouvés autour d’une même passion pour les rythmes afro-américains. Tournant aujourd’hui autant en France qu’à l’étranger, les cinq frenchies revisitent le fameux jazz-funk des seventies, en y instillant des échos hip-hop, house et neo soul, et des influences comme Prince, James Brown, Jamiroquai ou The Roots. Grâce au succès de leur dernier single « Rain », le groupe connaît un regain d’audience outre-Atlantique.

Dans une alchimie rythmique incandescente, ces jeunes musiciens n’interprètent que des compositions signées par les membres du groupe : le guitariste Alvin Amaïzo, le bassiste Clément Jourdan, le claviériste et chanteur à la magnifique voix Julien Anglade.

MAR 26 MARS — 20H GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/lehmanns-brothers

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Dorian PRS