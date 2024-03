Les rugbymen de Givry-Cheilly poursuivent leur élan et enquillent une nouvelle victoire

Contre Montbard, les Givrotins n'ont pas faibli, s'imposant à Cheilly sur le score final de 60 à 21.

Pour le Coach Gérard Boissard : « Nous attendions une réaction de notre groupe qui a encore beaucoup tourné ce week-end. L'apport de deux U19 a été une bouffée d'oxygène, et on les remercie du plaisir qu'ils nous ont donné à les voir jouer avec leur enthousiasme et leur jeunesse. Du mieux par rapport aux deux derniers matchs et nos cadres vont revenir en forme pour nous porter dans cette fin de saison. Notre premier objectif est réalisé : la montée en Régionale 2 ! Le plus dur reste à faire, on en est conscient ; c'est la vie, c'est le rugby. Passons maintenant à notre deuxième objectif... On va faire souffler le groupe cette semaine et remettre la marche en avant pour terminer le travail, afin de remercier tous nos dirigeants qui travaillent toute l'année pour nous. Bonne récupération à tous, retour la semaine prochaine, au boulot pour la dernière ligne droite ! »

prochain match à Givry le 07/04 contre Auxonne.