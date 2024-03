AUTOROUTE A6 : Un camion citerne se couche entre Chalon sur Saône et Beaune

L’alerte a été donnée à 17h23, ce mardi 26 mars : Un camion citerne venait de se coucher, sur l’Autoroute A6, au niveau de la Loyère, entre Chalon sur Saône et Beaune, alors qu’il circulait en direction de Paris.

Plus d’une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, compte tenu des risques. A 18h20, on ne savait pas encore si la citerne était chargée et le cas échéant ce qu’elle contient. Le chauffeur routier a été légèrement blessé. Il a été secouru, pris en charge et transporté à l’Hôpital.

La circulation est complètement coupée en direction de Beaune et un important bouchon, sur plus d’une dizaine de kilomètres s’est formé. Il est conseillé aux usagers de sortir à Tournus, avant de se retrouver bloqué en arrivant sur l’agglomération chalonnaise.

A.B.

(Photo capture d’écran au niveau de Chalon sur Saône)

Les précisions de la Préfecture à 22H

Après l’accident impliquant un camion-citerne intervenu en fin d’après-midi sur l’A6 au KM325 (commune de Fragnes-la-Loyère), le Centre Opérationnel Départemental passe en cellule de veille.

Les véhicules initialement bloqués sur l’A6 sont en train de quitter l’autoroute par vagues.

Les opérations de dépotage, d’évacuation du poids lourd et de nettoyage de la chaussée se poursuivront dans la nuit.

L’autoroute restera coupée dans le sens Lyon-Paris jusqu’à l’évacuation du camion accidenté. La circulation reste déviée sur le réseau secondaire.

Le produit transporté par le camion-citerne a été identifié comme étant un hydrocarbure.

Aucune mortalité piscicole n’a été constatée dans le Canal du Centre.