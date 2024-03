Ebénisterie Joussot à Champforgeuil : le label « entreprise du patrimoine vivant »

Sur près de 4 millions d’entreprises de toutes tailles en France, elles ne sont que 1400 à bénéficier de ce label, une vingtaine en Bourgogne-Franche Comté.

Ce label EPV, comme on peut le deviner, distingue des entreprises alliant à la fois la tradition et l’innovation, traits d’union entre des savoir faire anciens et traditionnels et des techniques d’avenir.

Des entreprises, souvent artisanales, réparties dans huit catégories dont « ameublement et décoration » qui en regroupe quelques dizaines seulement au niveau national.

C’est « l’Institut pour le savoir-faire français » qui instruit les dossiers de labellisation et produit un avis remis au préfet de région lui permettant d’attribuer le label pour une période de cinq ans. Ainsi, comme l’a souligné M. Robine préfet de région lors de la remise des certificats « ce label EPV constitue une marque de reconnaissance de l’État qui met en lumière des entreprises uniques sachant concilier innovation et tradition, savoir-faire et création ainsi que patrimoine et avenir. »

C’est à Dijon que le préfet de Région a remis les certificats à la vingtaine de chefs d’entreprise de Bourgogne-Franche Comté ainsi distingués et qui auront à cœur de transmettre tout leur art et leur savoir aux jeunes générations.

J.L.C