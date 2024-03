Décès de Claude Alphandéry - Marie-Guite Dufay salue « un homme lumineux et entraînant au service des plus faibles »

Claude Alphandéry est décédé ce lundi 25 mars à 101 ans. Il était un résistant, banquier et économiste français. Il a été le fondateur et président d'honneur du Labo de l'ESS, laboratoire d’idées français travaillant sur l'économie sociale et solidaire, et président honoraire du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Claude Alphandéry. Il était un homme lumineux et entraînant, tant ses convictions pour lutter contre les inégalités et les conservatismes étaient grandes.

C’est à lui que je dois mon investissement pour le développement de l’économie sociale et solidaire dans notre Région, notamment le soutien à l’insertion par l’activité économique, les expérimentations de pôles territoriaux réunissant acteurs de l’économie sociale et TPE. C’est aussi Claude Alphandéry qui m’a directement inspirée pour mettre en place le générateur qui aide la création d’entreprises au service de solidarités territoriales.

Il était d’une puissance phénoménale car animé d’un optimisme à toute épreuve ; un combattant qui avait puisé ses forces dans la Résistance et les mettait au service d’une société plus juste.

Ma reconnaissance pour son parcours est immense. Je n’oublierai jamais son œil si vif pour repérer les sentiers non-battus pour les plus précaires.

J’adresse à sa famille et à ses proches mes sincères condoléances. »