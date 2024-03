AVIS DE DECES - Monsieur Raymond Michel BAUDRION

OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Paulette,

son épouse ;

Valérie, Jocelyn et Valérie,

ses enfants ;

Chloé, Maxime et Magali,

Lola et Dylan, Agathe,

ses petits-enfants ;

Shanna,

son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MichelBAUDRION

"dit Max"

"Militaire de Carrière"

survenu à l'âge de 86 ans.

Un hommage lui sera rendu samedi 30 mars, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Raymond repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.