Vendredi 22 Mars 2024 à la Salle Michel Coulon Maison de quartier Paix-Charreaux, l'Union des comités de quartiers a tenu son assemblée générale ordinaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Le président de l'Union des comités de quartier, Michel Duployer, a convoqué le bureau, les présidents, suppléants et bénévoles des 13 comités de quartier (le comité du Stade est en sommeil) ce vendredi 22 mars à 19 heures à la Maison de quartier Paix.

Avec 33 personnes présentes, le quorum de 20 personnes étant largement atteint, l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des comités de quartier a pu se tenir sans anicroche.

L'occasion de faire le bilan 2023 de l'Union des comités de quartier.

Michel Duployer a salué les contributions des présidents et leurs membres du bureau qui eux aussi ont contribué à l'Union ces années précédentes, à savoir Michel Rousseaux, Solange Dorey et Marie-Paul Collonge.

Anne-Marie Jeannet a fait le tour des activités de l'Union des comités de quartier à venir pour 2024.

Comme à l'accoutumé, André Sanvert a fait le bilan financier de l'exercice écoulé 2023.

Le conseil d'administration de l’Union des comités 2022 est constitué comme suit :

• Michel Duployer, président

• Martine Martin, vice-présidente

• Yvette Michelin, 2ème vice-présidente

• André Sanvert, trésorier

• Chantal Thomas, trésorier-adjointe

• Anne-Marie Jeannet, secrétaire

• Dominique Martin, secrétaire-adjoint

• Claudette Sanvert, gestion des gôniots de Carnaval et tenue des reines

• Roger Blaind, gestion du matériel

Étaient également présents, Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, Véronique Avon, la conseillère municipale en charge de l'animation commerciale, et Dominique Rougeron, la conseillère municipale en charge des personnes âgées et de l'accompagnement du handicap, quatre élus qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

(Photos gracieusement fournies par Michel Duployer)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati