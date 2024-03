CARNET BLEU - Bienvenue à Neil

Neil VARANDA DESBOIS est né le 21 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant d'Elodie DESBOIS et de David VARANDA, après Hailey, 5 ans. La maman est AESH et le papa est technicien. La petite famille réside à Saint-Etienne en Bresse. Tous nos vœux de bonheur au bébé et félicitations aux parents !