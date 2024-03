Soutien financier du Rotary Chalon Saint-Vincent au foyer Arcadie, qui va participer au 11e Jeux nationaux d’été de Décines-Charpieu

Lors de la réunion hebdomadaire du club tenue en ce premier jeudi de printemps, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, a remis un chèque de 450 € à Pauline Rochette, coordinatrice du service d’accueil de jour du foyer Arcadie. Une remise de chèque effectuée en présence notamment, outre celle de leur éducateur sportif Maxime Bajard, de trois des dix-huit sportifs de l’établissement san-rémois, qui participeront début juillet au 11e Jeux nationaux d’été organisés par Spécial Olympics France à Décines-Charpieu, près de Lyon.



Spécial Olympics est un mouvement, fondé en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, sœur de l’ancien président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy et reconnu par le Comité International Olympique, et qui organise des compétitions sportives internationales pour des enfants et des adultes souffrant de déficience intellectuelle. Sur un plan national, l’antenne française, appelée Spécial Olympics France, s’est donnée en autres pour mission d’organiser tout au long de l’année et à travers tout le pays des événements sportifs à destination de personnes en situation de handicap mental et de changer le regard porté par la société sur ce handicap. Les Jeux nationaux d’été étant l’un des rendez-vous les plus importants.

Sur des sites prestigieux

La cérémonie d’ouverture de cette onzième édition aura lieu le 1er juillet à la LDLC Arena, tandis que la cérémonie de clôture se déroulera le 5 juillet au Groupama Stadium. Deux célèbres hauts-lieux du sport lyonnais. Entre-temps, durant trois jours, plus d’un millier d’athlètes se mesurera dans sept disciplines, à savoir le basket-ball, la natation, la pétanque, l’athlétisme, le tennis, le football et le judo. Les représentants du foyer Arcadie n’étant en lice que dans les trois premières.

Le don attribué par le club service chalonnais va permettre de financer le flocage des tenues des sportifs san-rémois, lesquels, l’espace d’une petite semaine, vont vivre des moments exceptionnels.

Gabriel-Henri THEULOT