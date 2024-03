Chalon-sur-Saône : Enorme succès de la 5ème édition du ‘Salon de l’Emploi’ organisé par le Grand Chalon au Parc des expositions !

Découvrez l’inauguration du salon, les exposants, le discours d’accueil de Sébastien Martin et le photoreportage info-chalon.com Plus de 172 entreprises, plus de 4500 visiteurs au cours de la journée, de nombreux partenaires et plus de 2 000 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistique, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…) c’est un beau salon qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, la Mission Locale, l’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 28 mars de 9 heures à 17 heures 00, dans le Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Ce forum de l’emploi a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon.

Grâce à ce salon porté par le Grand Chalon et ses partenaires, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou avoir la possibilité de transmettre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi-pas décrocher un emploi.

Info-chalon était présent à 8 heures 30, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Bruno Legourd, 1er Adjoint à la ville de Chalon, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipales, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Fabien Rossignol, Président du MEDEF 71, Delphine Jacob, Déléguée Générale du MEDEF 71, Ibrahima Bathily , Directeur de la Mission locale du chalonnais…

Les 170 participants-exposants étaient invités au lancement officiel du Salon de l’Emploi 2024.

Extrait du discours d’accueil de Sébastien Martin : « Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence à la 5ème édition du Salon de l’Emploi. En espérant ma chère Annie lombard, connaître une nouvelle fois un grand succès pour cette nouvelle édition. Vous êtes à nouveau plus de 170 participants-exposants et je vous en remercie […] La dernière fois nous avons présenté les résultats de ce salon de l’emploi avec un nombre très très important de personnes, qui ensuite ont pu être soit recontactées, soit rentrer dans des formations, soit rentrées dans un processus de recrutement. Alors vous voir aussi nombreux, cela montre bien que cette rencontre a une pertinence et que nous sommes dans un bassin économique dans lequel la situation d’emploi est tendue même s’il l’est moins que dans d’autres régions […] Car nous avons encore des moyens d’aider à ramener vers l’emploi un certain nombre de personnes qui le souhaiteraient. Il y à quelques nouveautés cette année avec un stand qui permet de trouver un stage ! Je salue aussi la présence de l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) qui n’était pas présente à Chalon-sur-Saône jusqu’à présent […] Je remercie de leur présence l’adjoint au Maire de Chalon-sur-Saône, le Président du MEDEF, le Président de la CPME, le Président de la Mission Locale, les représentants de Pôle Emploi, les représentants de chacune et chacun dans vos grades et qualités. Merci à tous et très bon salon de l’emploi ! ».

8 heures 55 de nombreuses personnes attendent l’ouverture du salon à 9 heures

9 heures à l’ouverture, ils sont très nombreux à accéder à l’intérieur du Parc des expositions.

Un panneau de l’organigramme et de localisation des secteurs d’activités sont accessibles aux chercheurs d’emploi.

Le panneau des 2 000 offres d’emploi est très consulté par les visiteurs.



