Exposition Modélisme Naval Chatenoyen, les passionnés du plus petit détail.

Ils étaient nombreux les visiteurs et passionnés à s’être déplacés pour venir admirer les bateaux exposés au "Club de Modélisme Naval" de Châtenoy le Royal ce week-end des 23 et 24 mars, du chalonnais, du département et même des départements voisins, de quoi satisfaire Jean-Charles Neel président du CMNCR et les membres de l’association.

Samedi matin, Madame le sénateur Marie Mercier ainsi que deux adjoints élus de la ville, Henri Lombard et Pascale Lepers, Sandra Vinot directrice du Crédit Mutuel de Châtenoy le Royal, étaient présents pour l’inauguration de cette exposition. Comme beaucoup de personnes, ils ont été impressionnés par le sens du détail qu’il était possible de voir sur ces maquettes au 1/30ème (pour la plus grande partie des modèles exposés).

Il faut noter la visite de leurs voisins du rez-de-chaussée « Vol' en Tacots » d’autres passionnés mais de véhicules anciens.

Jean-Louis Diard, membre du club, a commencé en 2013 une véritable collection de navires spécialisés appelés "Navires baliseurs".

Jean-Louis Diard nous explique : « Créé en 1806 en France, le Service des Phares et Balises est en charge d’entretenir les dispositifs d’aide à la navigation mis en place le long des côtes de France et d’Outre-mer pour signaler les dangers tels que les écueils, hauts fonds…, baliser les routes maritimes et les chenaux d’accès aux ports. Ce service relève aujourd’hui de la direction interrégionale de la mer. "L’Armement des Phares et Balises" exploite à ce jour 35 navires sur l’ensemble du littoral… »

Jean-Louis Diard a présenté lors de cette exposition différents types de baliseurs et bateaux de travail :

Les baliseurs océaniques :

- Armorique (port d’attache : Brest),

- Chef de Caux (port d’attache : le Havre),

- Atlantique (port d’attache : St Nazaire)

Les Baliseurs côtiers :

- Finistère (port d’attache Brest)

- Côtes de Cornouaille (port d’attache Concarneau) et Gavrinis (port d’attache Port Haliguen) sont en cours de construction.

Les Bateau de Travail :

- Baie de Somme (port d’attache : St Valéry sur Somme)

- Charles Cornic (port d’attache : Morlaix)

- Ile de la Giralia (port d’attache : Bastia)

Et une barge associée au baliseur côtier Côtes de Cornouaille.

Les maquettes présentées par Jean-Louis Diard ont été ou sont construites à partir de plans fournis par l"’Armement des Phares et Balises" et avec la participation des équipages de bateaux. Pour chaque réalisation, Jean-Louis s’est rendu sur place et à bord de navires.

Ce sont aussi des voiliers, des Freycinet, des hors-bords, des yachts… que les visiteurs ont découverts durant ces deux jours d’exposition.

Quelques dates à retenir : les 8 et 9 juin la fête du port à Chalon sur Saône, le 15 septembre Rassemblement Régional de modélisme naval à l’étang Chaumont de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux