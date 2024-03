"Graines de Com" accueille depuis septembre Manon jeune alternante en 2ème année de Master en Communication Numérique des Organisations (CNO).

Ce cursus de Master est proposé sous le format de l’alternance dès la première année, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des apports de la formation.

Les enseignements sont assurés par une équipe resserrée de professionnels et d’enseignants-chercheurs spécialistes avec une grande place laissée aux projets concrets.

"Graines de Com", Agence de Communication et d’Evènementiel est une jeune entreprise dont les deux dirigeantes Anne-Catherine Lebeaud et Morgane Renaud n’ont pas hésité à accueillir Manon en alternance afin qu’elle puisse mener à bien son cursus en communication numérique des organisations.

Manon Loriot, originaire du bassin chalonnais, a commencé après le lycée à préparer et obtenir un DUT InfoCom à l’UB de Dijon puis une licence pour ensuite se tourner vers un Master 1 et cette année 2024, elle est en Master 2 en communication numérique des organisations.

Comme tous les étudiants, elle a effectué différents stages dont un de 4 mois chez "Graines de Com".

Manon Loriot est une jeune femme très investie : « Les deux cheffes d’entreprise m’ont emmenée avec elles sur site et j’ai participé à des salons d’événementiel à Lyon et Paris. C’était très enrichissant. Je travaille à la préparation de mon mémoire de soutenance que je vais présenter dans le cadre de mon Master 2, mémoire axé sur la création graphique, la rédaction sur les supports numériques, web et réseaux sociaux. »

Morgane Renaud, plus spécialisée en communication, est responsable de la jeune femme. Elle nous parle de son cœur de métier dans lequel Manon évolue tous les jours : « Nous travaillons avec différents types d’entreprises, milieu et taille, de la TPE à la grosse structure, avec des clubs sportifs, plus particulièrement en local, en Bourgogne Franche-Comté. Nous avons actuellement en cours un gros chantier sur la création de supports pour Le Grand Paris. Le cœur du métier, c’est la création : logo, support de com, catalogue, objets publicitaires…, création de site sur le web et les réseaux sociaux et pour tout ça nous travaillons avec des fournisseurs locaux en fonction de leurs domaines de compétences, c’est pour Manon une aubaine et elle nous le rend bien par son implication. »

Pour le secteur événementiel, Anne-Catherine Lebeaud ajoute : « Manon a participé et était présente sur les salons de Lyon et Paris pour ne citer que les plus importants. Lorsque l’on parle salon, pour nous, c’est la gestion du salon clé en main, choix du lieu, toute la logistique, les stands… et la communication. Une chose qui a aussi son importance, c’est notre présence au salon pour le compte de notre client. »

Manon : « J’ai appris beaucoup de choses sur le terrain, c’était très intéressant. »

"Graines de Com", entreprise en pleine progression avec deux cheffes d’entreprise dont les profils sont très complémentaires, a permis à Manon de connaitre d’autres facettes de l’établissement comme le sponsoring de clubs sportifs, son adhésion à l’association des entreprises de Saôneor ADEDIS... La jeune alternante a de quoi préparer un beau mémoire sur le projet dont elle était en charge et qu’elle va présenter à l’UB de Dijon aux enseignants de son établissement de rattachement en présence des deux cheffes d’entreprise de Graines de Com.

C.Cléaux