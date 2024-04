Des sensations intenses au ski pour des résidents de l’ADFAAH

Ce mois de mars 2024, des professionnelles du FAM de Sennecey-le-Grand et du foyer Marie-José Marchand de Givry ont uni leurs forces et leur expérience pour proposer à 6 adultes en situation de handicap, dont deux à mobilité réduite, un séjour en montagne à Combloux, en Haute-Savoie. Au programme, du ski de descente assis grâce à une association spécialisée dans ce service aux personnes en situation de handicap. Parmi ces adultes, certains découvraient les sports d’hiver et les vacances, d’autres avaient déjà testé le handiski l’année précédente. Tous ont apprécié cette petite incursion à la neige, même si celle-ci n’a pas toujours été au rendez-vous, au point de devoir annuler quelques activités programmées. Certains d’entre eux parlent déjà de retourner à Combloux en 2025 pour revivre ces moments de glisse dans un environnement magique. Amandine, Céline, Emma et Lindsey, les accompagnantes, sont prévenues !