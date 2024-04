Une journée « Tennis » pour les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé de Sennecey-le-Grand

Le club de tennis de Sennecey-le-Grand organise une journée festive le mardi 16 avril 2024 de 10h30 à 15h30 sur les terrains de tennis de la commune. 25 résidents de deux foyers de l’ADFAAH, le FAM de Sennecey (hébergement et accueil de jour) et la Petite Unité de Vie annexe du Foyer de Givry, vont participer à cette journée découverte. Le repas de midi sera partagé avec l’ensemble des participants et des organisateurs. Des activités seront proposées également en début d’après-midi, avant la remise des récompenses aux participants.

Ce projet est entièrement financé par le club de Tennis (repas, lots…). Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et remercier la municipalité de Sennecey de donner aux adultes en situation de handicap la possibilité d’accéder à une activité sportive hors les murs dans un objectif d’inclusion dans la vie sociale.