Nouvelle victoire pour l’équipe de rugby féminine Chalon – Chagny

Dès le coup d’envoi, ce sont les joueuses de l’équipe visiteuses qui vont mettre la main sur le ballon par du jeu pénétrant. Sur un terrain boueux, l’équipe locale va tout d’abord défendre puis récupérer la possession. Malgré les conditions climatiques, l’entente Chalon Chagny va tenter de mettre son jeu en place, un jeu de mouvement, de passe et de déplacement. Et à deux reprises l’équipe va aller derrière la ligne d’en but suite à l’enchainement de nombreux temps de jeu. Malheureusement, la défense va rompre avant la mi temps pour un score de 10 à 5 aux citrons.

La seconde période va reprendre avec la même détermination du côté de l’équipe RF2C. Les joueuses, à force de tenter du jeu et des enchainements debout, inscrirons de nouveau 2 essais. Le terrain boueux et gras empêchera de scorer davantage. Le point de bonus offensif était acquis jusqu’à cet essai encaissé en force dans les arrêts de jeu.

L’arbitre sifflera la fin du match sur le score de 22 à 12 pour l’équipe Chalon Chagny Les Coquelicots. Il s’agit de la 9ème victoire en 10 matchs pour cette équipe qui consolide sa seconde place et a suffisant d’avance sur le troisième Vénissieux, prochain adversaire de notre équipe dimanche prochain au stade Léo Lagrange. Les filles auront besoin des encouragements de nombreux supporters pour ce match avant d’aller défier fin Avril, le leader Nantua à l’extérieur.

Samedi, l’équipe U18 des Coquelicots Chalon ABS71 a remporté son 3ème match consécutif. Après une phase allé compliquée, l’équipe est invaincue pour le moment sur les matchs retour.

Ces résultats récompensent le travail et la détermination des joueuses et des entraineurs.