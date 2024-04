Aurélien Dutremble (RN) fustige les propos du député Rebeyrotte

Communiqué de presse

Passées les insultes habituelles de Monsieur REBEYROTTE, député de l’extrême centre de Saône-et-Loire à l’encontre des électeurs du Rassemblement National et donc de façon induite aux habitants de sa circonscription, l’élu de la République veut nous expliquer, dans son dernier communiqué de presse du 27 mars que les 30% d’électeurs qui ont l’intention de voter pour la liste de Jordan BARDELLA aux Européennes n’ont rien compris aux enjeux du scrutin du 9 juin. Ces hommes et ces femmes seraient donc trop idiots pour comprendre que sortir l’électricité du marché européen réduirait considérablement leurs factures, démarche à priori impossible selon MACRON mais déjà mise en œuvre par l’Espagne ; trop idiots pour comprendre que la réforme des retraites était une exigence budgétaire de l’Europe ; trop idiots pour comprendre que nos agriculteurs meurent des traités de libre-échange signés par le parlement européen avec le Canada, l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Paraguay et l’Uruguay), la Nouvelle Zélande et peut-être bientôt avec la Thaïlande ; trop idiots pour comprendre les liens de cause à effet entre la submersion migratoire imposée par l’Europe avec l’insécurité et l’ensauvagement de la France ; trop idiots pour comprendre que les directives écologiques imposées par l’Europe les punit en les culpabilisant de ne pas avoir les moyens de s’offrir une voiture électrique et en polluant leurs paysages avec des éoliennes !

En soutenant le projet européen de MACRON parfaitement « VON DER LEYEN compatible » porté par l’illustre inconnue Valérie HAYER, Monsieur REBEYROTTE refuse aveuglément l’évidence : Les Français, acculés par l’Europe mondialiste de VON DER LEYEN et méprisés par la politique « anti-française » de MACRON n’en peuvent plus et souffrent ! En votant pour le programme prônant « la France d’abord » de Jordan BARDELLA, les Français veulent sanctionner la politique catastrophique du gouvernement et dire « STOP à MACRON ». N’en déplaise à Monsieur REBEYROTTE, le RN est l’alternance voulue par nos compatriotes et le soir du 9 juin le confirmera. Qu’il n’oublie jamais cette soirée électorale du 19 juin 2022 où 89 députés RN ont été élus par le peuple, où seulement 2593 voix le séparait, lui candidat de l’extrême centre, de la candidate du RN. Ce 21 mars, le député de Saône-et-Loire dans un moment de lucidité, publiait sur son compte Facebook : « Laisser immédiatement le pouvoir au RN en cas de large victoire aux élections Européennes ». Nous lui disons : « CHICHE ! et rendez-vous le 9 juin au soir ! »