KARATHAI CLUB CHALON - 9 podiums aux championnats de France dont 4 titres nationaux

Le club chalonnais était en déplacement à Écully pour les championnats de France Karaté Contact et Semi-Contact. (Boxe pieds-poings avec low-kicks)

Dix compétiteurs du club étaient engagés avec plus de 350 combattants sur le week-end.



Le Karathaï repart avec 4 titres de champion de France, 4 vice-champion de France et une troisième place.



Résultats en Semi-Contact :



Ouassef Karim : champion de France

Pupille -30



Ouassef Jessim : champion de France

Benjamin -35



Ouassef Kais : champion de France

Minime -35



Xiong Tommy : vice champion de France

Cadets -60



Maître Ilan : vice champion de France

Juniors -65



Louafi Mimoun : vice champion de France

Vétéran -68



Duféal Thierry : 3ème

Vétéran +85



Résultats en plein contact :



Bianco Logan : champion de France

Sénior -60



Réal Filipé : vice champion de France

Sénior -90



Objectifs atteints et même dépassés. Des combats engagés chez les jeunes et ados et une finale de guerrier pour notre senior en -90 plein contact.



Le club est fier d'eux. La ville de Chalon sur Saône peut l'être également !



Ils ont montré un très bel état d'esprit : combativité, respect, dépassement de soi.