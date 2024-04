Le SNPDEN-UNSA défend et soutient le Principal du collège de Saint-Georges sur Baulche

Suite à l’incident qui s’est produit vendredi 22 mars lors de la journée portes ouvertes du collège de St Georges sur Baulche, ainsi qu’aux différents articles de presse et réactions politiques, la section académique du SNPDEN- UNSA appelle chacun au calme, à la responsabilité et au respect des textes réglementaires.

Selon les articles D551-1 , D551-2 et D551-6 du code l’éducation les associations qui interviennent au sein d’un établissement scolaire doivent respecter les principes de laïcité. Ainsi un représentant d’une association, intervenant au sein de l’école en sa qualité de membre de l’association, se doit de respecter les principes de laïcité de l’école publique et n’afficher aucun signe d’appartenance religieuse, même s’il est aussi parent d’élève.

Vendredi 22 mars, l’association l’Olivier, participait à la journée portes ouvertes du collège de Saint Georges sur Baulche, pour présenter, aux élèves et parents présents, ses activités périscolaires de soutien et d’aide aux devoirs. En leur qualité de représentantes d’une association, les intervenantes avaient donc l’obligation de respect des principes de laïcité qui s’appliquent au sein de tout établissement scolaire, en ôtant tout signe d’appartenancereligieuse.

En demandant d’ôter leur voile aux représentantes qui tenaient le stand de cette association lors de cette journée portes ouvertes, notre collègue Principal du collège n’a fait que son travail, avec minutie, précision et professionnalisme, en rappelant la loi de la République puis en la faisant appliquer dans le respect des pouvoirs confiés au chef d’établissement.

La section académique du SNPDEN -UNSA apporte son total soutien à notre collègue qui a par ailleurs subi des mises en causes publiques injustifiables et inadmissibles. Nous saluons également le soutien que lui a apporté le Recteur de l’académie de Dijon.

Devant la complexité de ces textes, le SNPDEN-UNSA comprend que les bénévoles de cette association aient pu marquer leur incompréhension et prend acte de la volonté d’apaisement et d’ouverture de l’association l’Olivier 89 dans son communiqué de lundi.

Dans son communiqué du 26 mars, les accusations publiques « d’acte raciste et islamophobe » portées par la France insoumise sont graves et intolérables. A travers le principal du collège c’est toute la profession de chef d’établissement qui est attaquée.

Le SNPDEN UNSA saisit donc le procureur de la République pour dénoncer cet acte diffamatoire visant une autorité publique et ses conséquences possibles qui mettent en danger le principal du collège.

Les peines encourues par les responsables de ce communiqué sont de 45 000 € d’amende pour la diffamation publique ainsi que 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour la mise en danger d’un chef d’établissement, dépositaire d’une autorité publique.

Enfin, pour préserver la sérénité de nos communautés scolaires, en cas de désaccord ou d’incompréhension, nous appelons chacun au respect, à l’écoute et au dialogue, plutôt que de s’épancher dans des déclarations tonitruantes sur les réseaux sociaux.

Jérôme Naime

Secrétaire académique du SNPDEN-UNSA