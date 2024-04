Les Taux d’imposition ne seront pas augmentés par la municipalité de Fragnes La Loyère pour 2024.

Un tout petit conseil par le nombre de délibérations, seulement 5 à l’ordre du jour mais d’une importance capitale pour la municipalité car il était question finances avec en 1ère et 2ème questions la présentation du compte de gestion 2023 et du compte administratif 2023 par Laurent Grisard adjoint aux finances de la commune. Ces deux comptes présentent un excédent.

L’excédent de fonctionnement de 351665 € est repris dans la délibération 3 : L’affectation de l’excédent du résultat 2023 fait l’objet d’un report en section d’investissement 2024 donnant ainsi normalement de l’autosuffisance pour les investissements.

La délibération 4 sur le vote des taux d’imposition, madame le maire Laurence Olivier a exprimé son avis en précisant que les habitants avaient déjà bien assez de charges et de mal avec toutes les augmentations du coût de la vie et qu’il était important de ne pas venir augmenter leur perte de pouvoir d’achat par une augmentation du taux d’imposition 2024. Elle a ajouté : « l’état a quant à lui relevé le taux sur la base imposable ». Le conseil a suivi madame le maire et a voté pour la non revalorisation du taux d’imposition au niveau de la commune.

Le dernier point de l’ordre du jour concernait le budget 2024 présenté par Laurent Grisard. Après présentation des différentes sections, le budget de la commune se présente à l’équilibre en dépenses et recettes avec :

Section de Fonctionnement : 1 717 968 €

Section d’Investissement : 1 686 025,85 €

Soit un total de 3 403 991,85 €.

C.Cléaux