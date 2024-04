Marathon des vins de la côte chalonnaise : l’heure du bilan

L’occasion pour eux de dresser un bilan pour cette 6ème édition.

Et on peut dire qu’une fois de plus, les compteurs ont explosé !



Au total, ce sont 8260 participants comptabilisés :

*5650 coureurs

*415 collégiens

*850 élèves

*289 petits ceps

*1056 marcheurs

(À titre de comparaison : la toute première édition en 2017 avait réuni 2500 coureurs).



Parmi les coureurs 2024, se trouvaient 62% de nouveaux coureurs et 28% de coureurs qui ont participé à 3 éditions !

Côté mixité : 60% d’hommes et 40% de femmes !

Une moyenne d’âge de 42 ans, avec un doyen de 83 ans sur le semi-marathon et une doyenne de 76 ans qui a réalisé une sacrée performance en finissant le 12 km nature en seulement 1h et 38 minutes !

Côté nationalité, 35 pays étaient représentés avec 183 coureurs étrangers !

Un chiffre qui montre un bel impact de notre marathon bourguignon !

Côté région d’ailleurs : on compte 3135 bourguignons dont 2304 coureurs de Saône et Loire parmi lesquels se trouvaient 1386 grand Chalonnais !

Des chiffres qui prouvent l’immense succès du marathon et qui annoncent une seule date : le 29 mars 2025 !

Vous souhaitez participer à la 7ème édition du célèbre marathon des vins de la côte chalonnaise ? Alors notez cette date dans vos agendas !

En attendant, si vous êtes déjà nostalgique de la 6ème édition, rendez-vous ci-dessous pour visionner une excellente vidéo réalisée par les équipes du Grand Chalon.



Amandine Cerrone.