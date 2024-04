TRIBUNAL DE CHALON - « J’ai été transparent avec les forces de l’ordre : je suis alcoolique »

« Vous n’avez rien à faire au volant d’un véhicule » lui dit la juge, « et sous cocaïne, en plus ». En plus, oui, et un de plus. Celui-ci vit à côté de Germagny. Il fut contrôlé sur la route, au niveau de Sainte-Hélène le 24 août dernier.

Rien à faire au volant : son permis de conduire fait l’objet d’une suspension judiciaire depuis 2018…

L’alcool : il conduisait avec un taux d’alcoolémie de 1,32 gramme.

La cocaïne : « J’ai arrêté mais il y en restait un petit peu, chez moi, un vieux reste. »

L’homme est né en 1983. Il se tient à la barre de l’audience d’homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité – CRPC - , assisté de son avocat.

Déjà condamné pour conduite sous stups et sous alcool, en 2018 pour des faits de 2017, il dit avoir conscience de ce qu’il risquait, et autant dire qu’il s’en sort bien, qu’il a du bol de passer en CRPC.

« Pourquoi l’avoir fait, si vous saviez ce que vous risquiez ? – Il y a plusieurs raisons. J’ai été transparent avec les forces de l’ordre : je suis alcoolique. J’avais décidé de me faire aider, mais ce jour-là c’était compliqué car la mère de mes enfants était partie, quelques jours auparavant. J’ai bu de l’alcool, j’avais un reste de cocaïne. »

Une logique édifiante

Donc : sa femme part parce qu’il dépendant de toxiques et que les effets de cette dépendance dégradent leur relation, leur vie, leur quotidien, etc. Réponse de l’homme : alcool et cocaïne, alors qu’il dit qu’il avait décidé de se faire aider. Et il prend la route. Allez.

Il défend son cas, explique être en reconversion professionnelle, etc.

Etat de récidive légale = annulation du permis de conduire

Le tribunal homologue la peine proposée par le procureur de la République et acceptée (on le comprend) par le prévenu : 8 mois de prison entièrement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de travailler, de suivre des soins, de payer le droit fixe de procédure au Trésor Public, et de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Et parce qu’il est en état de récidive légale : son permis est annulé.

Il aura l’interdiction, une fois son permis repassé, de conduire sans avoir un dispositif EAD – éthylotest anti-démarrage – installé sur son véhicule.

FSA