TRIBUNAL DE CHALON - Il cause un accident alors qu’il filait à l’hôpital, dit-il

C’était pas du win-win et c’est même une version à la limite du crédible mais enfin tout existe et tout arrive. C’était en janvier 2023. Le prévenu est jugé en CRPC ce jeudi 4 avril pour blessures involontaires. Il dit qu’un camion le précédait mais « j’ai pas eu le temps d’éviter le poids lourd, alors je me suis déporté sur la gauche »… Il emboutit frontalement avec son utilitaire, une voiture qui, elle, roulait normalement. La conductrice souffre de multiples fractures (côtes, sternum), ITT de 30 jours.

« Je regrette pour la victime », dit le prévenu.

Pas d’alcool, pas de produits stupéfiants, juste cette blessure à l’œil qu’il invoque comme cause de sa mauvaise conduite. L’homme a pris des nouvelles de la victime après l’accident. Il ne s’est pas défilé. La femme est malheureusement décédée un à trois mois plus tard (on n’a pas bien compris, ndla), d’une cause « sans lien certain » dit le médecin légiste qui a procédé à une autopsie, avec l’accident. Son époux, dans sa douleur, fait un lien. Ça se comprend, on veut toujours trouver des raisons à tout, c’est ainsi. Le tribunal renvoie, à la demande de maître Bourg, sur intérêt civil (l’assureur n’est pas venu à l’audience).

12 mentions au casier

« Monsieur, votre casier judiciaire est assez impressionnant » remarque la présidente Croissandeau. Des vols, des outrages, des recels, des délits routiers… L’homme répond qu’il l’impute à une révolte de jeunesse qui lui a passé. Il travaillait à son compte au moment de l’accident. Il est en CDI depuis 5 mois aujourd’hui.

Sursis probatoire pendant 2 ans

La juge homologue la peine proposée par le procureur et acceptée par le prévenu : 5 mois de prison assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de travailler, de réparer les dommages causés, de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Son permis de conduire est suspendu pour 5 mois.

