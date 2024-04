Participez pendant 1 mois, à la 24ème édition de l’action de solidaire ‘Les tulipes contre le cancer’ organisée par les Lions-Clubs Chalonnais ‘Lions-Clubs Chalon Doyen, et Chalon Saocouna’

Le clin d’œil info-chalon.com

L’opération « Les tulipes contre le cancer », est organisée cette année par les Lions-Clubs Chalonnais Lions-Clubs Chalon Doyen, et Chalon Saocouna, en partenariat avec la Ville de Chalon et le Grand Chalon, pour son lieu de vente qui est situé dans l’habituelle parcelle de la ville de Chalon mise à disposition par le Service des Espaces Verts et située à proximité du collège Jean-Vilar à Saint-Jean-des-Vignes.

Samedi 6 avril, organisée à partir de 11 heures 30 sur toute la journée, la vente des 70 000 tulipes battait son plein. Une opération solidaire grâce à laquelle la vente des fleurs permet aux membres des Lions-Clubs Chalonnais d’affecter des fonds pour l’amélioration de traitement et de vie des personnes touchées par un cancer dans la région chalonnaise ( dons aux associations qui luttent contre le cancer pour l’achats de produits cosmétiques, de massages bien-être, de soutien à la recherche en hémato-oncologie pédiatrique, à des soins de bien-être et pour la recherche…).

Mais cette année suite à des inondations sur la parcelle du terrain du Bois de Menuse, le Grand Chalon à mis à disposition pour cette opération, à partir de décembre dernier, un terrain en zone nord de Chalon. Ainsi, ce sont 100 000 bulbes de 14 variétés, provenant des Pays-Bas, qui ont été plantés pour une récolte de 70 000 tulipes à disposition des lions clubs. 70 000 bulbes qui, six mois après leur plantation, sont en train de donner de magnifiques tulipes.

Cette opération s’est déroulée en présence de Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Gilles Platret , Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Laurence Friez, Conseillère Municipale Chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, , des Présidents des deux Lions-Clubs Chalonnais, France Boyet (Chalon Doyen), Alain Regnier (Saocouna), d’Elena Nicolas, chargée de communication de l’Association Chalon Saocouna, de Claudine Deleaz, Vice-Présidente de l’association ‘Toujours Femme’ de Bruno Cottier, technicien responsable des Espaces Verts… et de nombreux bénévoles des deux associations des Lions.

Extrait du discours prononcé par Elena Nicolas : « Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence à cette 24ème ouverture de l’opération ‘Des Tulipes contre le Cancer’ […] La tulipe puisqu’on en parle aujourd’hui, dans le langage des fleurs, symbolise la renaissance et la persévérance ce qui correspond totalement à notre opération […] Grâce aux tulipes produites sur les 59 lieux en France et échangées contre des dons par les 180 clubs associés, ce sont chaque année près d’un million d’euros redistribués à la recherche contre les maladies du cancer. Parler de cancer aujourd’hui, c’est, malheureusement, faire le constat que chaque française et français a souvent par son entourage, un lien avec le cancer. C’est, en effet, la deuxième cause de mortalité en France. L’objectif de cette opération est de récolter des fonds qui seront reversés au profit de la recherche sur le cancer et à l’achat de nouveaux équipements et de soins pour le bien être des patients. Au début de cette année, Monsieur le Maire nous a chaleureusement accueilli dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville pour la remise des chèques de l’opération Tulipe 2023 où les fonds de 19 000 euros ont été distribués aux six bénéficiaires : Unité de recherche du Professeur Giraudon (CHU de Dijon), Service Hémato-oncologie de l’Hôpital William Morey, Service oncologie de l’Hôpital privé Sainte Marie, Association Toujours Femme, Association Retinostop, Association Ailes Aident et d’ailleurs beaucoup de membres des ces associations sont présents aujourd’hui [...] Alors de tout cœur, nous remercions Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, les Espaces Verts et les Ateliers municipaux, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon pour la mise à disposition du terrain, les membres deux Lions Clubs et leurs amis bénévoles qui font leur possible pour cueillir les tulipes et récolter les fonds et qui permettent de contribuer à la lutte contre cette terrible maladie. Un grand merci à Janine Bertillier par qui cette jolie histoire de tulipes a commencé dans notre ville il y a 24 ans [...] Malgré toutes les difficultés de cette année, nous espérons que l’opération Tulipe 2024 sera une réussite grâce à la générosité des chalonnaises et chalonnais et grâce à votre soutien ! Je vous remercie ! ».

Vous aussi vous pouvez contribuer à l’amélioration du traitement et de vie des personnes touchées par un cancer en faisant un don auprès de ces deux associations.

