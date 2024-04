Festival Les Utopiks : 'OKA'

Tout public dès 6 mois ! Un spectacle délicat, profond et subtil qui suscite la curiosité des très jeunes spectateurs et interroge les parents sur de nouvelles manières de se relier au vivant face aux changements climatiques subis par notre planète.

Chez les Amérindiens, « oca » désigne les îlots de vie humaine au cœur de la forêt amazonienne. Revendiquant le nom de « Florestania », ces « citoyens de la forêt » vivent en symbiose avec leur environnement. En s’inspirant de ces communautés, le spectacle OKA convoque et questionne la relation entre l’homme et la nature.

En se jouant des frontières entre les artistes et le public, ce concert sensoriel et participatif explore le monde du vivant grâce à de délicieuses variations musicales et visuelles. Il est interprété dans une forme immersive afin que les tout-petits (dès 6 mois) se sentent enveloppés par les sonorités, installés au cœur de matières douces évoquant une nature imaginaire.

MER 10 AVR. — 09H15 FOYER

MER 10 AVR. — 10H30 FOYER

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/oka

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage