Le Comité territorial UNICEF de Bourgogne tiendra son assemblée générale à Chalon sur Saône

A) Matin : Assemblée Plénière, partie statutaire

09H30 - Accueil des participants

10H00 - Ouverture de la séance par la Présidente du Comité Bourgogne

- Rapport moral de la Présidente

- Rapport d’activité 2023 de la Secrétaire Générale - Rapport financier 2023 du Trésorier

❖ Procédure de vote : peuvent voter tous les adhérents à jour de leur cotisation (c’est à dire adhésion validée dans la base de données nationale du Comité Français pour l’UNICEF).

Le vote se déroulera en ligne, tous les votes seront donc effectués à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.

- Plan d'actions 2024 présenté par la Présidente - Budget prévisionnel 2024 par le Trésorier

- Désignation des représentant.e.s du Comité Territorial et du suppléant.e de la présidente à l’Assemblée Générale d’UNICEF France qui a lieu du 20 au 22 juin 2024 à Lille.

- Intervention de Philipe SERAPHIMIDES, Président du Comité Languedoc-Roussillon, membre du Conseil d’Administration Unicef France.

12H - vidéo Unicef : Clip du 21

12H15 – Pause méridienne : apéritif, plateau repas.

B) Après midi : table ronde

14H - Jeu animé et participatif : Kahoot (Gabin et Mila) 14H30- Regards croisés sur Mayotte et Cayenne

avec Bruno AMOURET et Norbert PERROT

Afin de préparer cette intervention, vous pouvez consulter le lien suivant :

Grandir dans les Outre-mer

15H45- Clôture de l'Assemblée Plénière 2024 par la Présidente du Comité

Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, l'assemblée pourra être suivie en visioconférence. Un lien ZOOM vous sera communiqué ultérieurement.