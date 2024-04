CARNET BLEU - Bienvenue à Timaël

Timaël BARTOLO est né le 30 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant du couple de Ludivine et de Michaël BARTOLO après Gabriel, 2 ans et demi. Lors de leurs précédentes unions, la maman a donné naissance à Mario,15 ans, et le papa a eu 2 fils, Timothé, 13 ans et Eliott, 11 ans. Les parents sont tous les deux ambulanciers. La famille réside à Digoin. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !