En Saône et Loire, un lancement de saison touristique couronné de succès

Devant un parterre de professionnels du tourisme, André Accary - Président du Conseil départemental de Saône et Loire et Élisabeth Roblot, Vice-Présidente ont lancé la saison pleine d'ambitions cette année encore.

C'est un écrin majestueux qui a accueilli l'ouverture officielle de la saison touristique en Saône et Loire. Le domaine de l'Abbaye de Maizières à Saint-Loup de Géanges, poursuit sa mue, avec des investissements sans concession portée par la famille Pélissier. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils franchissaient les grilles du domaine, avec des yeux véritablement ébahis, tant la famille Pélissier a oeuvré pour faire des lieux un ôde au savoir-vivre à la française. Disposer d'un tel établissement sur le territoire départemental est disons-le clairement, le gage de disposer d'une nouvelle cordre à l'arc de l'attractivité territoriale.

D'ailleurs, le patron des lieux, François Pélissier, Lorrain d'origine, a tenu à saluer le travail mené par le Conseil départemental de Saône et Loire, dans ses actions visant à promouvoir le territoire et à attirer les touristes. Jean-Frédéric Garnier, maire de Saint-Loup-Géanges n'a pas manqué de rappeler tout le travail mené depuis des années dans la rénovation des lieux.

4 ans de travaux ont été nécessaires pour arriver à un tel résultat sur les 12 hectares et les 12 bâtiments qui ceinturent le domaine. "Ce lieu était sous la protection d'Anne de France, la dernière abbaye cistercienne qui recelle toutes les fonctions". Des propos qui viennent réaffirmer tout l'attachement de la famille Pélissier à l'histoire des lieux.

"Comptez sur nous pour faire rayonner le territoire" a lancé le propriétaire des lieux avant de céder la parole à André Accary, lui aussi subjugué par la qualité du domaine.

"C'est une vraie chance pour le territoire d'avoir des gens qui investissent"

"On peut se reposer sur des acteurs comme vous" a rappelé le Président du Conseil départemental de Saône et Loire. "Ce lieu prestigieux est magnifique, il nous revient d'investir toujours plus dans la promotion de notre territoire et de vous accompagner".

Tour de France, les Combis de Cherizet, le Congrès National des Sapeurs-Pompiers, la Saône et Loire ne manque pas de grands rendez-vous au cours des prochains mois. Pour autant, pas question de s'endormir sur les excellents chiffres des saisons touristiques, avec toujours la ferme volonté d'accentuer la sensibilisation des Parisiens et des Lyonnais au bien fondé de la Saône et Loire.

"En 2025, la Saône et Loire sera au coeur des vols Air France "

On connaissait la Saône et Loire dans les métros Parisiens et Lyonnais, même si les actions vont se poursuivre, d'autres initiatives vont se multiplier au cours des prochains mois. Pour 2025, la Saône et Loire sera aux côtés de la compagnie aérienne Air France avec la diffusion de fims pendant les vols de 3' minutes chacun. Des films qui seront difffusés sur près de 70 000 vols longs courriers et concerneront 16 millions de voyageurs. "Une très belle opportunité" souligne Elisabeth Roblot, Vice-Président du département. Bien sûr, toutes les autres campagnes de promotion qui ont fait le succès de la communication départementale seront renouvelées et étendues. Cet été, les adeptes de l'émission La Chasse au Trésor pourront parcourir le département, "les énigmes et le parcours sont totalement inconnus, et bien sûr on respecte totalement la confidentialité mais on peut vous dire que vous verrez la Saône et Loire à compter du mois de juillet".

Route71, CycloRoute71 n'ont pas été oubliées cette année avec un redéploiement des applications, d'ores et déjà téléchargeables gratuitement. Nouveaux circuits, nouveaux itinéraires, et nouvelles découvertes en perspective. "Gastronomie, patrimoine et vignoble", le tryptique promotionnel du département a été réaffirmé au domaine de l'Abbaye de Maizières. "La Saône et Loire, vous l'aimez déjà sans le savoir"... et ça vous devriez le voir et l'entendre ! Très belle saison touristique à toutes et tous.

Laurent Guillaumé